وفد معهد الزلفي العلمي يزور هيئة المحافظة

ويستمع لكلمة عن الأمن الفكري

زار مدير معهد الزلفي العلمي، خالد بن عبدالله الزمامي؛ على رأس وفد مرافق له؛ هيئة محافظة الزلفي، التقى خلالها مع رئيس الهيئة، الشيخ عبدالله بن عقيل الطيار.

واستمع وفد المعهد، لكلمة عن الأمن الفكري، وضرورة تحصين الشباب من الأفكار الدخيلة والجماعات المخالفة لمنهج السلف الصالح، وتحقيق المواطنة الحقة.

وتخللت الزيارة جولة على المعرض الدائم، والاطلاع على أقسامه ومحتوياته.