37 جمعية و127 مركزًا بالشرقية تستقبل "زكاة الفطر" عبر رابط إلكتروني موحد

إيقاف استقبال "العيني" احترازيًّا وربط تقني بين الجمعيات المشاركة

أكد سمير بن عبدالعزيز العفيصان، المشرف العام على "برنامج زكاة الفطر الموحد" نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية الأمين العام لبر الشرقية، أن هناك 37 جمعية و127 مركزًا لاستلام وتوزيع زكاة الفطر تشارك العام الحالي في برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، الذي وجّه أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة، الأمير سعود بن نايف، بتنفيذه حرصًا على تنظيم زكاة الفطر بالمنطقة الشرقية، ويُنفّذ حاليًا للعام السادس على التوالي، شاكرًا الأمير سعود بن نايف ونائبه على دعمهما المستمر للبرنامج.

وأوضح "العفيصان" أن شعار البرنامج هذا العام مستمَدّ من التطور التقني الذي شهده البرنامج، وهو "سهلناها عليكم"، وذلك ليس تسهيلاً على الأسر المستحقة للزكاة فقط في الاستلام، ولكن تسهيلاً أيضًا على المزكي في إيصال زكاته.

وقال إن استلام الزكاة من المزكي سيكون وفقًا لطرق عدة تسهيلاً على المزكي، منها استلام قيمة زكاة الفطر التي تبلغ هذا العام 21 ريالاً عبر رابط موحد لاستلام الزكاة، وهو المتجر الإلكتروني للبرنامج https https://zakati-east.org/ ، أو استلامها عبر الحسابات البنكية المعتمدة للبرنامج، وهي:

مصرف الراجحي: SA91 8000 0190 6080 1013 1118

البنك السعودي للاستثمار: SA92 6500 0000 3033 0729 9001

مصرف الإنماء: SA87 0500 0068 2888 8880 8005

بنك البلاد: SA44 1500 0999 1237 7878 0007

البنك الأهلي التجاري: SA86 1000 0005 2119 0804 0104

أو دفعها بالشراء مباشرة من الموردين المعتمدين بالمنطقة الشرقية من المتاجر المتعاقدة مع برنامج زكاة الفطر الموحد لاستلام وتوزيع الزكاة، أو دفع قيمة الزكاة في مقار جمعيات المنطقة الشرقية المشاركة بالبرنامج.

فيما قال مدير المركز الإعلامي لزكاة الفطر الموحد المتحدث الإعلامي فيصل بن مقبل المسند: إن هناك ربطًا آليًّا إلكترونيًّا بين الجمعيات والمراكز المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد؛ وذلك لتبادل المعلومات والتقارير المتعلقة باستلام وتوزيع زكاة الفطر.

وعن آلية التوزيع أوضح أن زكاة الفطر هذا العام سيتم توزيعها على المستحقين عبر أكواد مبرمجة، يتم إرسالها للأسر المستحقة للزكاة عبر رسائل sms على جوالهم، وتقوم الأسرة بتسليم الكود للمتجر المتعاون مع الجمعية، وبإدخال المتجر للكود يتم صرف الزكاة للأسر المستحقة وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

وأضاف "المسند" بأن هذه الخطوة تأتي تطويرًا لبرنامج زكاة الفطر الموحد الذي يواكب التطور التقني عامًا بعد عام؛ إذ إن البرنامج كان يصرف زكاة الفطر سابقًا عبر بطاقات خاصة، تشبه بطاقة الصراف الآلي، ويقوم المستحق للزكاة بمراجعة المتجر بها، ولكن هذا العام تحقيقًا للتباعد وعدم التلامس بين الأسر المستحقة والمتاجر تم تطوير هذه البطاقة إلى أكواد تسلسلية للصرف، يتم صرفها من خلال مقار توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها من قِبل اللجنة المنظمة لبرنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه سيتم إشعار مستحقي الزكاة بمقار التوزيع حسب أقرب نقطة توزيع لهم عبر الرسائل النصية SMS للاستلام مؤكدًا أن برنامج زكاة الفطر الموحد أوقف هذا العام استقبال الزكاة العينية؛ وذلك دعمًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي منذ بداية الجائحة.

ولفت إلى أن البرنامج وزع العام الماضي من خلال مركز العمليات بالمنطقة الشرقية 352 ألف فطرة بالمنطقة على ما يقارب 12 ألف أسرة، يصل عدد أفرادها إلى 55680 مستفيدًا بالمنطقة.

وقال "المسند" إن جهود العام الماضي جاءت بتكاتف جهود 33 جمعية و44 مركزًا تابعًا لها بالمنطقة الشرقية، وبتوجيه ومباركة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة؛ لتنظيم زكاة الفطر، والحد من الهدر والفائض من الزكاة، والعمل على سد العجز في المحافظات والمدن والقرى والهجر التي تحتاج لكميات إضافية من الزكاة بالتنسيق بين جمعيات المنطقة الشرقية، كذلك معالجة مشكلات الزحام التي كانت تحدث سابقًا أمام مقار الجمعيات الخيرية لصرف أو دفع زكاة الفطر. كما حد البرنامج من ظاهرة التسول وتراكم زكاة الفطر العينية في شوارع وميادين المنطقة الشرقية، وحرص على تنفيذ الشعيرة بشكل حضاري ومنظم وراقٍ.