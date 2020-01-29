أمير عسير يرعى غداً ورشة تصميم مطار أبها الجديد بحضور

بمشاركة المختصين والأهالي ونخبة من رواد الفن والموهوبين

يرعى أمير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ورشة عمل "تصميم مطار أبها الجديد" التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير غداً الخميس بمدينة أبها، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.





ويأتي انعقاد ورشة تصميم مطار أبها الجديد بتوجيه أمير منطقة عسير لمشاركة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ورواد الفن والموهوبين ونخبة من المختصين آراءهم والاستماع لمقترحاتهم حول تنفيذ التصاميم لمشروع المطار التي أخذت بعين الاعتبار دمج الموروث والثقافة المحلية للمنطقة على أعمال التصميم وذلك بمشاركة وحضور عدد من المهندسين والخبراء في مجال تصميم المطارات.



يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني, وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنصرم عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد، بحضور معالي الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.



ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى (10) ملايين مسافر، وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعة للصالة الجديدة، وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة، بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع.