الأهلي يكمل كافة متطلبات شهادة الكفاءة المالية.. واللاعبون يختارون باولينيو قائداً للفريق

أكملت إدارة النادي الأهلي كافة المتطلبات الماليـة والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها لجنة الكفاءة المالية، خلال المواعيد المحددة نظاماً، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي التي تنتهجه إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وقدم رئيس النادي الأهلي ماجد بن عائض النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء، مثمناً له وقفاته غير المستغربة والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

وأشاد رئيس النادي، بمجهودات فريق عمل النادي الأهلي، الذين قاموا باستكمال كافة الاشتراطات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية، حيث عملـوا على مدار الساعة من أجل إنهاء كافة المعايير والمتطلبات المالية لكافة الجهات التي ترتبط بعقود من النادي.

ومن جهة أخرى اختار لاعبو الأهلي النجم البرازيلي باولينهو لتولي إشارة قيادة للفريق للموسم الكروي الحالي وفي حال غيابه عن المباراة سيكون ياسر المسيليم القائد من بعده ومن ثم معتز هوساوي وأخيراً عمر السومة.