الطياران لم يكونا في كامل تركيزهما.. ما علاقة "كورونا" بتحطم الطائرة الباكستانية؟

تجاهلا مع مراقب الملاحة الإجراءات المعيارية

كشف تقرير أولي بشأن تحطم طائرة إيرباص في جنوب باكستان الشهر الماضي، أن الحادث الذي أودى بحياة 97 شخصاً، نجم عن خطأ بشري للطيارين اللذين كانا يتناقشان بشأن التطورات الأخيرة لجائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أودت "فرانس 24" اليوم الأربعاء.

وبيّن وزير الطيران غلام ساروار خان، للبرلمان أنّ الطيار بالإضافة للمراقب لم يتبعا القواعد المعيارية، وكانا يناقشان جائحة "كوفيد-19" أثناء محاولتهما الهبوط بطائرة إيرباص أيه-320 ثم فصلا برنامج الطيار الآلي عن الطائرة.

وأضاف "خان" أن "الطيار ومساعد الطيار لم يكونا في كامل التركيز على عملهما، وكل نقاشهما كان حول فيروس كورونا؛ جراء تأثر أسرتيهما بالوباء.

وذكر أن الطائرة كانت تحلّق على ضعف الارتفاع الذي كان يجب أن تحلق عليه حين اقتربت من الهبوط من دون إنزال المعدات الخاصة بذلك، ثم تجاهل الطياران ومراقب الملاحة الجويّة إجراءات الطيران المعيارية، ما أدى لفشل عملية الهبوط التي ألحقت أضراراً جسيمة بمحركات الطائرة.

وتحطمت الطائرة التابعة لـ"الخطوط الجوية الدولية الباكستانية" "بيا" فوق مجموعة منازل عند اقترابها من مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان في 22 مايو، وأسفر الحادث عن مقتل كل ركاب الطائرة باستثناء شخصين فقط.