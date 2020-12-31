رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

تفقد رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ميدان فروسية رماح، في زيارة قام بها "الفيصل" ، حيث تجول من خلالها على مرافق الميدان واطّلع على استعدادات الميدان لموسم السباقات الحالي، وكان في استقباله لدى وصوله وكيل محافظ محافظة رماح مبارك الودعاني ومدير الميدان فالح أبو اثنين وعدد من ملاك الخيل.



واستمع "الفيصل" إلى شرح عن مضمار ميدان الفروسية وما سيتم إنجازه من مشروعات تطويرية للميدان.



وتابع الأمير بندر بن خالد خلال زيارته مجريات الشوطين الرابع والخامس، وتوج الفائز بالشوط الرابع على كأس نادي سباقات الخيل للجواد هاف مون ومالكه محمد الدهام، وتوج أيضًا الفائز بالشوط الخامس على جائزة سيارة مقدمة من رجل الأعمال عياد الدليمي للجواد الموت الحمر لمالكه شبيب أبو اثنين.



ورافق الأمير بندر بن خالد في جولته التفقدية كل من أمين عام هيئة الفروسية عادل المزروع والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر ومستشار شؤون الميادين في نادي سباقات الخيل سعود الفراج ومدير السباقات بالنادي سالم بن محفوظ.