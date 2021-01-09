الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 02:22 PM

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702

الإمارات تسجل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2998 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2264 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 227.702 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 702 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 203.660 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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