الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 4 عصراً

المركز: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل محافظتَي الوجه وأملج

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة عصراً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 11:19 AM

المركز: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل محافظتَي الوجه وأملج

الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 4 عصراً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة عصراً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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