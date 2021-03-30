الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 4 عصراً

المركز: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل محافظتَي الوجه وأملج

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة عصراً.