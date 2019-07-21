





100

في حي سبجة.. إثر أمطار شهدتها المحافظة عصر اليوم

صاعقة رعدية تقتل قرابة 30 رأساً من الأغنام بـ"محايل"

قتلت صاعقة رعدية عصر اليوم، قرابة 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب محافظة محايل.

وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.

يذكر أن محافظة محايل تشتهر بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي.