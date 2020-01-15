"بلدية غميقة" تتوعد أصحاب المخيمات العشوائية بالإزالة.. والمواطنون يردُّون

أشاروا إلى أنها متنفسٌ لهم ولأسرهم في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة

توعّدت بلدية غميقة بمحافظة الليث أصحاب المخيمات العشوائية بالإزالة ما لم يلتزم أصحابها باستخراج تصاريح لمزاولة النشاط، ودفع الرسوم المالية.

جاء ذلك في ردّ تلقته "سبق" من رئيس بلدية غميقة بمحافظة الليث، المهندس عبدالله بن شامي السيد، حول شكوى تقدّم بها عدد من أصحاب المخيمات لـ"سبق" وما تم فرضه عليهم من رسوم مالية نظير إقامتهم عدداً من المخيمات الخاصة بهم على مدخل مركز غميقة شرقي محافظة الليث، لفترة محدودة لا تتجاوز الثلاثة أشهر تزامناً مع برودة الأجواء لتكون متنفساً لهم ولأسرهم.

وقال رئيس بلدية غميقة في ردّه: بناء على الأمر السامي الكريم رقم ٦٦٧٨٢ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٠ هـ بخصوص الموافقة على تمكين البلديات من تأجير العقارات البلدية لأغراض مؤقتة وبناءً على ضوابط تأجير العقارات البلدية لغرض إقامة أنشطة مؤقتة والمعتمدة بموجب قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 4100002901 في 5/1/1441.. عليه فقد قامت البلدية بتخصيص موقع للتأجير المؤقت لأنشطة التخييم داخل نطاق خدمات البلدية وتم تحديد الأسعار التقديرية من قبل لجنة الاستثمار بمقدار هللة واحدة للمتر المربع وتم طرح المواقع من خلال نظام الفرص الاستثمارية على بوابة بلدي.

وأضاف: يمكن للمواطن إتمام جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية من خلال البوابة دون الحاجة لمراجعة البلدية.

وأهاب "السيد" بجميع الراغبين في ممارسة أنشطة التخييم للمبادرة بالتسجيل عن طريق الموقع.

وختم تصريحه بقوله: "البلدية ستقوم بإزالة جميع المخيمات العشوائية التي لا يلتزم أصحابها بتسجيل الطلب عن طريق الموقع، والتخييم في الموقع المخصص للتخييم".

من جانبهم، طالب أصحاب المخيمات أمانة محافظة جدة باستثنائهم من تلك الرسوم المالية؛ كون بعضهم ليس هدفه تجاريًّا أو استثماريًّا من وراء ذلك التخييم، لافتين إلى أنها متنفس لهم ولأسرهم في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة.