"الإرياني": الحوثي يرد على دعوات وقف إطلاق النار بصاروخ استهدف مدنيين بمأرب

قال إن ذلك يؤكد عدم جدية المليشيا في السلام وأنها مجرد أداة بيد إيران

تزامنًا مع إعلان قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، أعلن وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" أن مليشيا الحوثي قامت في هذه الأثناء بقصف المناطق المحررة بمدينة الحديدة.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" إن مليشيا الحوثي تردُّ على دعوات تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار بإطلاق صاروخ استهدف الأحياء السكنية في مدينة مأرب، وتقصف في هذه الأثناء المناطق المحررة بمدينة الحديدة، وتدفع بعناصرها في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على معسكر اللبنات شرقي الجوف.

وأضاف بأن هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من مبادرة تحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعَيْن يؤكد عدم جدية المليشيا الحوثية في السلام، وأنها مجرد أداة بيد إيران، ولا يعنيها مصلحة الشعب اليمني، ولا ما يعانيه وما يحدق به من مخاطر تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

وتابع: نحمِّل المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث المسؤولية الكاملة عن تصعيد المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، واستمرار جرائمها بحق اليمنيين في مختلف المحافظات، وندعو لمواقف دولية أكثر صرامة لحماية المدنيين، ووقف استهدف الأحياء السكنية والأعيان المدنية باعتبارها جرائم حرب.