فتح الطريق الدولي بصبيا بعد انخفاض مستوى السيول في "وادي شهدان"

فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قبل قليل، الطريق الدولي لعبور المركبات بعد إغلاقه بسبب السيول التي شهدها مجرى وادي شهدان بقرية أبو القعايد وتجاوزت المجرى لتقطع الطريق.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، أغلقت قبل قليل، الطريق الدولي من صبيا باتجاه الشمال؛ بسبب ارتفاع منسوب جريان وادي شهدان، والذي ارتفع بشكل كبير باتجاه الطريق.

وحضرت الجهات الأمنية بكثافة بعد هطول الأمطار الغزيرة على جازان، والتي تسببت في جريان السيول بكثافة.