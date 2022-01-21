اعتماد استراتيجية التعليم والتدريب الإلكتروني

تعدّ رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية

اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ استراتيجية التعليم والتدريب الإلكتروني، بحضور أعضاء المجلس، في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة المركز.

وتعدّ استراتيجية التعليم والتدريب الإلكتروني التي أعدّها المركز بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة نقلة نوعية في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، ورافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية؛ لكونها تركز على تقديم حلول نوعية بنماذج تشغيلية مرنة ذات كفاءة عالية؛ بهدف تسريع النتائج، وتحفيز الابتكار في القطاع، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

واستعرض مدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، خلال اجتماع مجلس الإدارة التقرير السنوي للمركز لعام 2021م، الذي تضمن أبرز منجزات المركز، والجهود والمبادرات التي قدمها بهدف تطوير وتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.

وأشاد أعضاء المجلس بالتقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لعام 2021م، مؤكدين على دور المركز المحوري في منظومة التعليم، ودوره الفاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية ودعم خطة التنمية المستدامة التي تتبناها رؤية المملكة 2030 لا سيما في قطاع التعليم، وتنمية القدرات البشرية.

واطّلع المجلس على مستويات التقدم التي أحرزها المركز في المبادرات التي يعمل ويشرف عليها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات المؤتمر الدولي "التعليم والتدريب الإلكتروني لتنمية القدرات البشرية" والأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها من خلاله.

وناقش المجلس في اجتماعه عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة؛ لمواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات المملكة في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني.