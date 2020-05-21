متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 39% لمواطنين و61%غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 39% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 61% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
281 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 39% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 61% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 36040 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 351 متوفىً.