أطلقت الكود الأحمر.. حادث "معلمات تربة" يستنفر الفرق الصحية بالطائف

إعلان حالة الطوارئ وتوجيهات بتوفير كل الإمكانيات.. ست فرق إسعافية باشرته

رفعت "الصحة" في الطائف حالة الطوارئ بمستشفى قيا العام، وسارعت بإطلاق "الكود الأحمر" في مستشفى قيا العام، عقب ورود بلاغ يفيد بوقوع إصابات متعددة جراء حادث تصادم حافلة نقل معلمات بالقرب من مركز أبو راكة على طريق الخيالة- تربة، كانت "سبق" قد نشرت تفاصيله في حينه.

وكان الحادث قد أسفر عن 16 إصابة لـ4 معلمات و10 طالبات وشخصين آخرين، ووجّهت غرفة العمليات الصحية ست فرق إسعافية.

وتابع مدير "صحة الطائف" سعيد القحطاني مجريات الوضع، موجهاً بتأمين الدعم اللازم بإشراف ميداني من قبل مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني، كما وجّه بتوفير كل الإمكانيات لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين.

واستقبلت الطوارئ بمستشفى قيا العام 16 حالة مصابة تراوحت بين حرجة ومتوسطة، وتم تقديم الإسعافات والخدمات العلاجية وتنويم 12 حالة، وتقرر تحويل أربع حالات لمستشفيات محافظة الطائف.

يشار إلى أن مستشفى قيا العام يستقبل العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق؛ نتيجة الموقع الجغرافي للمستشفى على طريق الطائف- الباحة، والذي يربطه بعدة اتجاهات.