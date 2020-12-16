كورونا يصيب 3351 مغربياً و2056 لبنانياً و2525 فلسطينياً في 24 ساعة

الجزائر سجلت 442 إصابة جديدة بالفيروس و9 حالات وفاة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 3351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 406,970.

وفي التفاصيل، ذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 6749 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 336,835.

وفي غضون ذلك، سجّلت لبنان 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 150933 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 105033، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1234 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

وسجلت فلسطين أيضاً 26 حالة وفاة، و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و2240 حالة تعافٍ.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 80 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 442 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 93507 إصابات.

وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2631 حالة وفاة, كما سجلت 393 حالة تعافٍ ليرتفع إجمالي المتعافين من (كوفيد 19) إلى 61700 حالة.