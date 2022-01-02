أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقية تطوير برج المياه "المَعلم" بالخبر

وضعت خطة لاستغلاله يبدأ تنفيذها مع بداية العام الجاري

رعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بديوان الإمارة، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة الشرقية، بهدف استغلال وتفعيل برج المياه "المعلَم" بمحافظة الخبر، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مختص بمعالجة وضع البرج خلال إطار زمني محدد.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع بجودة وإتقان ووفق الجدول الزمني والتصاميم الهندسية المعتمدة؛ ليعكس المشروع ما تعيشه المنطقة الشرقية من نهضة على جميع الأصعدة في ظل ما تلقاه المشاريع التنموية من دعم من القيادة الحكيمة لتجويد حياة سكان المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ووقع الاتفاقية من طرف أمانة المنطقة الشرقية، أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن طرف وزارة البيئة والمياه والزارعة، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص، عبدالرحمن الزغيبي، فيما وقع من طرف هيئة تطوير المنطقة الشرقية، الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فهد بن صالح المطلق.

ووضعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خطة لاستغلال وتفعيل البرج وتحديد أوجه الاستخدام المثلى له من الناحية الاستثمارية والسياحية والترفيهية بما فيها الأرض المحيطة بالبرج والمرافق الداخلية، وبما يخدم مرتادي كورنيش الخبر الشمالي، ويضمن الحفاظ على الشكل الجمالي للشاطئ، وسلامته من التلوث البصري والبيئي.