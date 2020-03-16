"منشآت" تتيح خدماتها وبرامجها عن بعد عبر "نوافذ منشآت"

تقدمها نخبة من المستشارين عن طريق الربط برواد الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اليوم، أن خدماتها وبرامجها بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة متاحة عن بعد عبر تطبيق نوافذ منشآت في شتى المجالات، كالمالية والتقنية والابتكار والقانون والتسويق والمبيعات، والتي تقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين عن طريق ربطهم برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي.

وقالت "منشآت": توفير خدماتها عن بعد يأتي تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأضافت: تطبيق نوافذ منشآت يهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال ومساعدتهم بالتغلب على التحديات.

ووجهت "منشآت" دعوتها إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال وجميع من يرغب بالاستفادة من خدمات تطبيق نوافذ منشآت إلى تحميله عن طريق نظامي iOS وAndroid على الأجهزة الذكية، خصوصًا أن التطبيق يقدم معلومات عامة عن برامج وخدمات الهيئة، إضافة إلى الرد على الاستفسارات التي يطرحها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تخصص المستشارين المتخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية.

جدير بالذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.