بالصور.. وسط 44 دولة مشاركة "القهوة السعودية" تتألق في أستراليا

بمهرجان التعدد الثقافي

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم ومعالي وزير التعددية الحضارية الأسترالية في مقاطعة العاصمة كانبرا كريس ستيل، الفعاليات الثقافية السعودية لعام 2020م التي أقيمت ضِمن مهرجان التعددية الثقافية الأسترالي، ويشارك فيه أكثر من 44 دولة ويحضره أكثر من 500 ألف زائر.

وقد تجوّل السفير السليم والوزير الأسترالي داخل جناح المملكة في المهرجان.

وأكد السفير "السليم" أهمية المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية للتعريف بثقافة المملكة العربية السعودية العريقة التي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه عبر التاريخ.

وأعرَبَ عن شُكره وتقديره لوزير التعددية الحضارية الأسترالية والمسؤولين الأستراليين والسفراء العرب والأجانب، وأبناء الجاليات الذين زاروا الجناح السعودي، وأبدوا عبارات الود والصداقة مع المملكة وشعبها ولأعضاء البعثة السعودية في أستراليا والطلبة السعوديين المبتعثين المشاركين في الفعاليات.

وشملت الفعاليات السعودية هذا العام معرضَ التراث والثقافة والعروض الفلكلورية والشعبية المتنوعة، التي افتُتح بها المهرجان فضلًا عن الخيمة التراثية السعودية التي قدمت فيها القهوة العربية والتمور والأكلات الشعبية، إضافة إلى الأفلام الوثائقية عن المملكة باللغة الإنجليزية.

كما شملت توزيع مطويات تعريفية عن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام، وعروضًا عن السياحة في المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 التي حَظِيت باهتمام جمهور المهرجان.