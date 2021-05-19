"حنا بدو" شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز السادس للإبل

بعد أن أشعل هاشتاق يحمل الاسم نفسه "تويتر" فخرًا

أعلن فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، اعتماد شعار "‫#حنا_بدو" ليكون شعارًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

يُذكر أن الكثير من الكُتّاب والمثقفين وشرائح المجتمع الخليجي كافة، والسعودي خاصة، قد ردوا عبر هاشتاق على تويتر تحت وسم "#حنا_بدو" على تصريحات وزير الخارجية اللبناني "شربل" حين وصف أهالي المنطقة الخليجية بالبدو ظنًّا منه أنها انتقاص؛ إذ جاءت الردود من الأطياف والمستويات كافة لتؤكد فخرهم بهذه الصفة، إلى جانب فخرهم بقياداتهم، ونمو وتطور بلدانهم، ومزاحمتها الدول المتقدمة في شتى المجالات.