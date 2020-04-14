منسوبو صيدليات "النهدي" يشاركون في توصيل 10 آلاف طلب لمنازل العملاء في يوم واحد

في مبادرة "تحدي الميدان" التي شارك فيها جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الإدارية

أطلقت شركة النهدي الطبية مبادرة فريدة من نوعها، تمثلت في تشجيع موظفيها في جميع مدن ومحافظات السعودية على توصيل الطلبات الإلكترونية الواردة إلى تطبيق صيدليات النهدي لمنازل المستفيدين تسهيلاً عليهم، واستجابة للظروف الحالية التي تتطلب من الجميع البقاء في منازلهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أسهم في المبادرة التي سميت "تحدي الميدان" جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الإدارية، ابتداء بالرئيس التنفيذي للشركة. وتنافس فريق العاملين في شركة النهدي الطبية في مبادرة تطوعية على توصيل أكبر عدد ممكن من الطلبات الإلكترونية من صيدليات الشركة إلى منازل المستفيدين للمساهمة في مواجهة الظروف الحالية التي تستدعي عدم الخروج من المنازل، ونجحوا في خدمة 10 آلاف مستفيد في يوم واحد، أي ما يعادل توصيل ۱۷ طلبًا في الساعة.

وتأتي المبادرة تماشيًا مع الإرشادات الصحية الوقائية التي فُرضت لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعمًا لجهود الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على المجتمع سليمًا معافى، وحماية الأفراد من التعرُّض إلى أي نوع من العدوى والإصابة.. متمنين من الله -عز وجل- أن يحفظ الجميع، وأن يديم هذا الوطن وأهله بخير.



