"باول": أمريكا ستحصل على العملة الرقمية بشكل صحيح وليس شرطاً أن تكون الأولى

لفت إلى أهمية تقييم تأثيرها على السياسة النقدية والاستقرار المالي

ذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم (الاثنين)، أنه في أي تطور لعملة رقمية عابرة للحدود، من المهم للولايات المتحدة أن تحصل عليها بالشكل الصحيح أكثر من أن تكون الأولى.

وقال "باول" في حلقة نقاش حول المدفوعات الرقمية استضافها صندوق النقد الدولي: "نعتقد أنه من المهم فهم الأمر بشكل صحيح بدلاً من أن نكون أولًا، ويعني الحصول على ذلك بشكل صحيح أننا لا ننظر فقط إلى الفوائد المحتملة لاتفاقية التنوع البيولوجي، ولكن أيضًا المخاطر المحتملة، ونعترف أيضًا بالمقايضات المهمة التي يجب أن تكون".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنه من الأهمية بمكان أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم التأثير الذي قد تحدثه العملة الرقمية للبنك المركزي على مجموعة من القضايا الحاسمة، بما في ذلك السياسة النقدية والاستقرار المالي والأمن السيبراني ومنع الأنشطة غير المشروعة.