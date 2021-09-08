"الخدمات الطبية" بالداخلية تنظّم ملتقى "برنامج المدن الطبية"

لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث

نظمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة في برنامج "المدن الطبية"، ملتقى "الابتعاث لبرنامج المدن الطبية"، في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخبر.

جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن، اللواء سليمان الداود.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، وكذلك الالتقاء مع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وبهذه المناسبة ألقى مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المشرف على مستشفى قوى الأمن، اللواء سليمان الداود؛ كلمة أكّد فيها أن الدعم السخيّ الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.