الاتحاد يواصل التحضير للحزم.. واجتماع إداري وفني برئيس لجنة الحكام

وسط غياب النجار والشمراني

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته على ملعبه، استعداداً لمواجهة الحزم، الخميس المقبل، لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين كونترا على الجوانب الفنية أثنـاء الحصة التدريبية إضافة لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

ولم يشارك في مران اليوم اللاعب راكان النجار بعد وفاة عمه، واللاعب حمدان الشمراني الذي يتواجد إلى جانب والده الذي يمر بظرف صحي.

من جهة أخرى اجتمع نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي في مقر النادي اليـوم برئيـس لجنـة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو ورئيس دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله، بحضور أعضاء الجهازين الفني والإداري بالفريق الأول لكرة القدم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الحالات التحكيمية المتعلقة بمباريات الفريق الأول.

واستمع رئيس لجنة الحكام إلى مرئيات نادي الاتحاد حول ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على نتائـج مباريـات الفريق خلال الفترة الماضية.

