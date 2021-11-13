إغلاق طريق "هدا الطائف" احترازيًّا بسبب الأمطار

سماء المحافظة لا تزال ملبدة بالغيوم

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين لوجود أمطار غزيرة.

وأوضح الحساب الرسمي على القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن، أمطارًا تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم وسط أجواء ممطرة.