أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية

تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.
ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.أمير الباحة
تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي
تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.
ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.