أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية

تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي

تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.

‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.

أمير الباحة

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18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:51 PM

تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي

أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.

‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.

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أمير الباحة

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