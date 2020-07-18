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تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي

أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية

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تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية.

‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.