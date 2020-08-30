وفاة #برق_الرفق_ورعد_الإحسان تفجع متابعيه بمنصات التواصل

اشتهر بتوفير المأوى والطعام والعلاج للحيوانات ورفض الظهور الإعلامي

فجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بوفاة صاحب حساب "برق ورعد" على تويتر، الذي اشتهر بنشر الوعي للرفق بالحيوان.

واشتهر صاحب حساب "برق ورعد" بتوفير المأوى والطعام والعلاج للحيوانات، الأمر الذي ترك حزناً كبيراً في صفوف متابعيه، داعين له بالمغفرة والرحمة.

وأطلق النشطاء وسم بعنوان #وفاه_برق_الرفق_ورعد_الإحسان الذي لقي تفاعلاً بآلاف التغريدات وتناقل عديد من السعوديين مقاطع فيديو وصور له وهو يقوم بإطعام الطيور والحيوانات ويوفر لها المأوى والمياه.

وكان صاحب الحساب الذي يتابعه نحو 40 ألف ومعروف باسم "أبو عبدالرحمن" يرفض الظهور على وسائل الإعلام أو في مقاطع الفيديو والصور ويؤكد أن الشهرة ليست من أهدافه، بل نشر الوعي بالرفق بالحيوان هو ما يطمح إليه.