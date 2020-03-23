بالصور .. "سبق" ترصد ميدانيًا بدء تنفيذ قرار منع التجول بمنطقة عسير

رصدت انتشار رجال الأمن وخلو الشوارع من المارة بأبها ومحايل

رصدت "سبق" ميدانيًا ومنذ اللحظة الأولى لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول، مساء اليوم الاثنين، انتشار رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بإشراف مباشر من اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة عسير الذي وجد في أكثر من موقع، حيث بدت شوارع أبها خالية من المارة في امتثال للتوجيه الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، عسير رصدت الجولة في محايل، العميد صالح اليزيدي مدير شرطة محايل، في عددٍ من النقاط الأمنية التي فرضتها الشرطة والدوريات الأمنية وسط جهود أمنية مكثفة وانتشار كبير عم جميع مداخل ومخارج المحافظة والمراكز التابعة لها.

وفي شرق المحافظة وجد العقيد إبراهيم بن أحمد البناوي مدير مرور محايل وانتشر رجاله ميدانيًا جنبًا إلى جنب مع مختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الهدف المنشود من وراء منع التجول.

وفي مثلث الريش شمال المحافظة رصدت الجولة انتشار رجال الدوريات الأمنية بقيادة المقدم يحيى بن علي عسيري وفق خطة معدة ومدروسة للتعامل مع أي مخالف للقرار.

وبدت الشوارع والطرقات والميادين خالية من المارة في إشارة إلى وعي المواطن والمقيم وامتثالهم للتوجيه السامي الذي يرمي إلى سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.