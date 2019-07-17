مدير عام "هدف": قرار السماح للمحلات التجارية بالعمل ٢٤ ساعة يزيد الفرص الوظيفية

أكد محمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة؛ يأتي داعمًا لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال: "سنعمل في هدف على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين؛ لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار".