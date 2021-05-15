حالة تستمر حتى 9 مساء.. "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على عسير

قالت: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات أحد رفيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.