ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

بعدما سجلت السطات الصحية 23 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

2

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 09:28 AM

بعدما سجلت السطات الصحية 23 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في سنغافورة إلى 152 حالةً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 578

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة إلى 152 حالةً.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم، أن الارتفاع يأتي بعدما سجلت السطات الصحية بسنغافورة 23 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ مشيرة إلى أن 114 حالة تعافت.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020