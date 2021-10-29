رئيس "برشلونة": "تشافي" ليس المرشح الوحيد للتدريب.. وإقالة "كومان" تأخّرت

رفض رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، تأكيد ما إذا كان تشافي هرنانديز، مدرب نادي السدّ القطري، سيشرف على فريقه، خلفاً للهولندي المُقال من منصبه رونالد كومان، لكنه أشار إلى أن "لديّ توصيات جيدة جداً" عن قدرات لاعب الوسط الدولي السابق.

وقال "لابورتا" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، لتقديم المدرب المؤقت سيرجي بارخوان: "أود أن أشكر كومان، لقد قاد الفريق للتتويج بلقب الكأس، وبالطبع سوء النتائج وراء إقالته؛ لأن الوضع أصبح لا يطاق".

وأضاف: "نحن ممتنون لرونالد كومان؛ لأنه تسلّم الفريق في مرحلة مليئة بالصعاب، كما أنه ظل وفياً للنادي، وسيبقى رمزاً من رموز برشلونة".

وتابع: "ربما كان علينا أن نقرر إقالة كومان في وقت سابق، أنا أتحمل المسؤولية، لكن بتحليل الموقف، لقد حقق الفريق انتصارين أمام فالنسيا ودينامو كييف، إلا أن الوضع كان بالفعل غير مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى".

وواصل بالقول: "العلاقة مع كومان جيدة، لقد لمس دعم الإدارة له، وتفهّم قرار الإقالة، فهو يعرف أنه أمر وارد في كرة القدم، والمفاوضات لفسخ تعاقده تسير على ما يرام؛ لأننا نحترم اتفاقاتنا".



وعن خليفة "كومان"، أجاب رئيس برشلونة: "لن أكشف عن قائمة المرشحين لدينا؛ لأنها ستكون خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحداً".

وقال: "يوماً ما سيكون تشافي هيرنانديز مدرباً لبرشلونة، فهو يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد، لديّ تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية، أتحدث معه بانتظام، بحكم العلاقة الجيدة التي تربطنا، وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق وما يجب فعله".