رئيس بلدي تربة: القيادة تمكنت من توجيه طاقات أبناء الوطن لتحقيق نقلة نوعية

ترفع التهاني للقيادة باليوم الوطني

رفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة، الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين الشريفين قيادةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والتسعين، سائلاً الله أن يديم على قيادتنا ودولتنا أمنها وآمانها ورفعتها وشموخها على مدى القرون والأزمان.

وقال في تصريح لـ"سبق": تحتفل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام وفي جميع أرجائها احتفالاً باليوم الوطني لتوحيد المملكة التاسع والثمانين، الذي يوافق الاثنين، 23 سبتمبر الجاري، ونستذكر توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - عندما وحدها تحت راية التوحيد وأطلق مسيرة البناء والتنمية في شتى المجالات وسط حفاوة بالغة من الشعب الذي يعبر عن اعتزازه وثقته وسعادته المقرونة بالحب والدعوات والامتنان لباني نهضة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -.

وثمن "المرزوقي" ما تحقق على مدى تسعة وثمانين عامًا الماضيه في كل مجال وعلى كل شبر من أرض المملكة الطاهرة وحجم الجهد والعطاء خلال النهضة المباركة.

وعد مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجديد أواصر الحب والإخاء بين الشعب وحكومته.

وواصل "المرزوقي": يدين أبناء المملكه بالفضل لله، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقله نوعيه في كل مجالات الحياة بأيدي سعودية ولخيرهم وصالح أبناءهم في الحاضر والمستقبل، مؤكدين وباذلين الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن والحفاظ على مكتسبات النهضة المباركة من أجل أن يحقق الوطن والمواطن مايصبو إليه في الحاضر والمستقبل في الوقت الذي تواصل فيه مسيرة النهضة السعودية الحديثة مسيرتها بقيادة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين أمدهما الله بالصحة والعافية، وفق رؤية المملكة 2030 بقوة وثقة نحو مستقبل مشرق للوطن والمواطن.