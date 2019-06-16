"البيئة" تعلن إنشاء مدينة عالمية للتمور متكاملة الخدمات

تهدف إلى رفع القدرة التشغيلية للصناعات التحويلية وزيادة نسبة التوظيف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء مدينة عالمية للتمور متكاملة الخدمات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "تعلن #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة إنشاء مدينة عالمية للتمور متكاملة الخدمات، تتيح عديداً من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

وبيّنت أن موقعها جنوب المدينة المنوّرة وستُقام على مساحة 1.089441 متر مربع وتهدف إلى تصنيع تمور المدينة وباقي المدن، ورفع القدرة التشغيلية للصناعات التحويلية للتمور، والاستفادة من باقي النخيل في الصناعات التحويلية، ورفع نسبة التوظيف في أبناء المنطقة، وزيادة النمو الاقتصادي والانفاق المحلي.

ويمكن الاطلاع على معلومات المنافسة عبر الدخول إلى منصة اعتماد.