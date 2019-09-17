النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على معملَي "أرامكو"

بلغ سعر مزيج خام برنت العالمي 68.72 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم، على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء الهجمات على معملَي نفط بالمملكة.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 30 سنتاً أو 0.4 % إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.9 % إلى 62.33 دولار للبرميل, وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.