بالفيديو.. "بوتين" يعجب بسلاح تراثي سعودي.. والملك يأمر بعرضه عليه فورًا

استفسر عنه ورسم استدارته بيده

عقب إجراء مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترحيبًا بزيارته الرسمية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، وأثناء سيره مع خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة، جذب اهتمام "بوتين" الخناجر المعلقة في خصور أفراد حرس الشرف السعودي المصطفين لتحيته؛ فعبَّر عن اهتمامه بها؛ فأمر الملك سلمان في الحال بعرض أحدها على الرئيس الروسي.

وأظهر مقطع فيديو "بوتين" يستفسر عن الخنجر، ويرسم استدارته بيده اليمني؛ فنقل المترجم الاستفسار إلى الملك سلمان، الذي أمر أحد أفراد الحرس بعرض الخنجر على "بوتين".

والخناجر الذي تُعلَّق في خصور الرجال من الأسلحة التراثية في السعودية، وتُستخدم لغرض الزينة، كما أنها تُعد إحدى الحرف التقليدية في السعودية.