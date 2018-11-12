"القحطاني" إلى رتبة مقدم بجوازات نجران

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.

فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 10:31 PM

"القحطاني" إلى رتبة مقدم بجوازات نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.

فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.

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