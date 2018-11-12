"القحطاني" إلى رتبة مقدم بجوازات نجران

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.
فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد عبدالله آل سبعان القحطاني بجوازات منطقة نجران إلى رتبته الجديدة " مقدم " وقدم علي القحطاني أبو جسار له التهنئة متمنياً له التوفيق.
فيما أعرب المقدم " القحطاني " عن سعادته بهذه الترقية والتي عدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين، ثم المليك والوطن.