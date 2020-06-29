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حافظت على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل العدوى

قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.