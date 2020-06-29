قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا

حافظت على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل العدوى

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 04:14 PM

حافظت على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها ولم تنقل العدوى

قصة حالة.. هكذا تمكّنت شابة خالطت حالة بالعمل من إنقاذ أسرتها من كورونا

محمد المواسي

الرياض

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كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة نجحت في إنقاذ أسرتها بتصرف إيجابي.

وقالت الوزارة: بعد مخالطتها لحالة مصابة في العمل، شابة مصابة تحافظ على سلامة والديها الكبار في السن و5 أفراد من عائلتها، ولم تنقل لهم العدوى؛ بسبب تقيدها الدائم بالإجراءات الوقائية من لبس للكمام وترك مسافة آمنة.

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