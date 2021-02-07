السفير السعودي بالمملكة المتحدة ينوِّه بشجاعة الطالب الشمري عقب إنقاذه مواطنًا بريطانيًّا

أشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة في لندن، الأمير خالد بن بندر، بشجاعة الطالب ‫تركي الشمري، وتمثيله المشرف للوطن.

جاء ذلك بعد أن تم الاتصال به للاطمئنان على صحته، والثناء على شجاعته في إنقاذ المواطن البريطاني Dean Lowe من الغرق، متمنيًا لهما جميعًا دوام الصحة.

ونوهت السفارة السعودية ببريطانيا أمس بشجاعة "الشمري" في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وسط تعليقات وإشادات ببطولة الشاب الشمري.

سفير السعودية لدى المملكة المتحدة سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة

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07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 02:04 AM

السفير السعودي بالمملكة المتحدة ينوِّه بشجاعة الطالب الشمري عقب إنقاذه مواطنًا بريطانيًّا

عبدالله العنزي

الرياض

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أشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة في لندن، الأمير خالد بن بندر، بشجاعة الطالب ‫تركي الشمري، وتمثيله المشرف للوطن.

جاء ذلك بعد أن تم الاتصال به للاطمئنان على صحته، والثناء على شجاعته في إنقاذ المواطن البريطاني Dean Lowe من الغرق، متمنيًا لهما جميعًا دوام الصحة.

ونوهت السفارة السعودية ببريطانيا أمس بشجاعة "الشمري" في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وسط تعليقات وإشادات ببطولة الشاب الشمري.

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