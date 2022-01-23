"العبدالعالي": تذبذب بالمنحنى الوبائي لحالات كورونا.. و"نستبشر خيرًا"

قال: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة.. خذوها الآن

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، و"نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 04:05 PM

قال: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة.. خذوها الآن

"العبدالعالي": تذبذب بالمنحنى الوبائي لحالات كورونا.. و"نستبشر خيرًا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، و"نستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.

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