غرفة جدة تعرّف بمبادرات "هدف" للتصدي لتداعيات جائحة "كورونا"

عبر لقاء عن بُعد يستهدف مدّ جسور التواصل بين المسؤولين وأصحاب الأعمال

نظّمت غرفة جدة عبر منصتها الرقمية التفاعلية اليوم فعاليات اللقاء التعريفي لمبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص؛ جرّاء تداعيات فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يأتي هذا ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها غرفة جدة في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال؛ تماشياً مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء.

وتطرّق اللقاء المفتوح الذي استضاف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني لمبادرة "دعم التوظيف بأثر رجعي"، حيث تم رصد مبلغ مليار ريال سعودي لتستفيد منه نحو 12 ألف منشأة حول المملكة و80 ألف موظف وموظفة ممن تنطبق عليهم الشروط بهدف استقطاب الكفاءات السعودية وتوظيفها في القطاع الخاص مع ضمان استمراريتها على رأس العمل، ويبلغ عدد المنشآت المسجِلة والمستفيدة من هذه المبادرة 2850 منشأة، وتم تسجيل عدد 28646 موظفاً وموظفة للاستفادة من هذا الدعم.

كما عرف اللقاء بمبادرة دعم العمل الحر فيما يتعلق بتوصيل الطلبات عبر التطبيقات وذلك بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومبادرات التدريب عبر منصة دروب، وكذلك تطرق اللقاء إلى تفعيل مبادرة تأهيل القياديين في الشركات.

وفي الجزء الثاني من اللقاء تمت الإجابة عن العديد من أسئلة واستفسارات الحضور من قبل المسؤولين في الصندوق، ورحب الصندوق بالتواصل الدائم مع الجميع للاستفسار على هذه البرامج والمبادرات، وذلك من خلال مركز الاتصال والرقم الموحد 920000713.

يُذكر أن اللقاء قد تم تسجيله وإتاحة الوصول إليه من قبل الجمهور؛ لعموم الفائدة من خلال قناة غرفة جدة على "يوتيوب" (https://youtu.be/XLrllTNhIdY).