فيتوريا: مجموعتنا مليئة بالتحديات.. وجاهزون لمواجهة العين

وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة.
وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي".
وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات".
وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني.
وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة.
وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية".
وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين".
دوري أبطال آسيا النصر العين مدرب النصر روي فيتوريا
وصف فيتوريا مدرب فريق النصر مواجهة فريقه أمام العين مساء الغد في دوري أبطال آسيا بالصعبة.
وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مباراة صعبة ومهمة أمام خصم يملك لاعبين مميزين على المستوى الفردي والجماعي".
وأضاف: كنت أتمنى المزيد من الوقت بين المباراتين من أجل استشفاء اللاعبين الذين يعانون من إصابات".
وأضاف: لعبنا مباراتين صعبتين أمام السد والشباب، وأثبت لاعبونا تميزهم البدني.
وزاد: مجموعتنا صعبة، لذلك فكل مبارياتها مليئة بالتحديات الكبيرة.
وشدد فيتوريا على ثقته بلاعبي فريقه وقال: "لدينا لاعبون مميزون وثقتنا فيهم عالية".
وختم حديثه بالقول: "أعرف مدرب العين البرتغالي بيدرو وهو مدرب جيد وفخر بالنسبة لنا كبرتغاليين".