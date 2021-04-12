لماذا تصر إسرائيل على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية؟.."نتنياهو" يكشف السبب

أشار إلى أنها لم تتخل عن مساعي إنتاجها

‬ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أن إيران لم تتخل قط عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن إسرائيل لن تسمح لطهران ببنائها.

وقال "نتنياهو ": "لن أسمح لإيران أبداً بالحصول على القدرة النووية، لتنفيذ هدف الإبادة الجماعية المتمثل في القضاء على إسرائيل"، وفقاً لـ"رويترز".

ولم يعلق "نتنياهو" على اتهام إيران لإسرائيل بتخريب موقعها النووي الرئيس في نطنز، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الدفاع الأمريكي الزائر لويد أوستن.