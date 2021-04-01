"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بنائب وزير الخارجية الصيني

بحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالمبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الصيني تشاي جيوان.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.