المحمدي يجهز الأهلي لمباراة النصر بتدريبات لياقية وتكتيكية

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، وذلك استعدادًا لمباراة الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يواجه النصر مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

قام المدرب الوطني صالح المحمدي بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة النصر المرتقبة من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

وأجرى اللاعبون في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية، اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عددٍ من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

عمد مدرب الفريق إلى إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي، ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط والتمركز السليم وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة.



وظهر لاعبو الفريق الكروي الأول خلال الحصة التدريبية مساء اليوم بالأطقم الجديدة من إنتاج شركة إس تيم وذلك للمرة الأولى هذا الموسم.

وشهدت التدريبات حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ ونائبه الأستاذ عبدالصمد القرشي.