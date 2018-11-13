عسير.. المتوسطة الثالثة للبنات بأبها تحصد جائزتين خليجيتين عن المدارس الصديقة

أسفرت نتائج مسابقة المبادرات للمدارس الصديقة التي نظّمها مكتب التربية العربي لدول الخليج، عن فوز المتوسطة الثالثة للبنات بأبها التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بالمركزين الأول في مبادرة "بموهبتي أبدع"، والرابع في مبادرة "مشروع فيونكات لرعاية الموهوبات"، على مستوى المدارس المنتسبة للمكتب من كافة دول الخليج العربي.

وقدّم المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، التهنئة والشكر لقائدة المدرسة منى شايع، وفريق العمل من معلمات وإداريات وطالبات، على هذا الإنجاز الذي يُعد إضافة لإنجازات مدارس المنطقة على كل المستويات المحلية والخليجية والعالمية.