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إجمالي عدد الإصابات بلغ 31,158,087.. وأكثر من 560 ألفًا فارقوا الحياة

الولايات المتحدة تسجل 76,120 إصابة مؤكدة و769 وفاة بفيروس كورونا

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.