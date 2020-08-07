"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية على جدة والقنفذة والليث

تستمر حتى الساعة الــ 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، والقنفذة، والليث.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 6 مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 01:30 PM

تستمر حتى الساعة الــ 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية على جدة والقنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، والقنفذة، والليث.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الــ 6 مساءً.

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