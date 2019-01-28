مليون وظيفة تعبر جسرًا سعوديًّا بين الشرق والغرب.. اقتصادي: تطوير الصناعة يحمل ثلث 2030

في مشهد اقتصادي وتنموي أشبه ما يكون بورشة من الحراك المستمر

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" إن انطلاق أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سيفتح آفاقًا جديدة نحو تحفيز البرنامج باستثمارات تفوق 1.7 تريليون ريال؛ وهو ما يدعم توجُّه السعودية للتكامل مع الاقتصاد العالمي؛ لتصبح جسرًا فاعلاً بين الشرق والغرب؛ ما سيولِّد المزيد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف: استحداث 1.6 مليون وظيفة يساعد السعودية في القضاء على مشكلة البطالة مع تعزيز الفرص الأخرى التي ستقوم على برامج ريادة الأعمال، وتمكينه من تحقيق اتجاهات جديدة، تؤشر إلى تعاظم الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: الخدمات اللوجستية هي أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أكدت تحويل السعودية لمركز لوجستي عالمي لربط القارات، خاصة أن 12 % من الاقتصاد العالمي يمرُّ عبر البحر الأحمر؛ ما يحوّل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، تدعم الصادرات؛ وعليه فإن البرنامج سيحقق مكاسب سريعة ومحورية، ستدعم نمو الاستثمارات بما يزيد على 165 %، أي ما يعادل 35 مليار ريال، تتزامن مع إنشاء خمسة مطارات جديدة، وهذا سيؤدي إلى إسهام القطاع اللوجستي بنحو 221 مليار ريال في الناتج المحلي، إضافة إلى الفوائد الأخرى المباشرة وغير المباشرة، وتعاظم المحتوى المحلي بأنشطة اقتصادية ذات بُعد بشري مؤهل، وتقنية تواكب الاتجاهات المستقبلية للجيل الرابع، كاقتصاد رقمي يواكب المتغيرات العالمية.

وأردف: من هذا المنطلق فإن البرنامج يعد من الأضخم تكاملاً وأداء وترابطًا مع جميع مكونات الاقتصاد الكلي؛ إذ إنه يستحوذ أيضًا على أكثر من ثلث أهداف الرؤية ضمن حزم واسعة من الإنجازات المتلاحقة والنوعية التي تأتي اليوم في مشهد اقتصادي وتنموي، أشبه ما يكون بورشة من الحراك الاقتصادي المستمر، وبحزم نوعية متعددة المجالات، ويسهم في تمكين الاستثمار في السعودية من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والمساهمة في رفع ترتيب السعودية ضمن أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية كاقتصاد قائم على التنوع في قاعدة الاقتصاد لتعزيز قدرات القطاع الصناعي بمحتوى وطني مستدام، وتحسين البنى التحتية؛ لتتكامل مكونات الاقتصاد الإنتاجي بفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص، وبفرص متنوعة، إضافة إلى توافر فرص وظيفية واسعة، ومواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق كفاءة فعلية في المؤشرات الاقتصادية كافة، مثل ميزان المدفوعات والحساب الجاري والميزان التجاري.



