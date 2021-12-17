الصياهد.. أمريكيان وفرنسي ومكسيكي يتأهلون في الشوط الدولي المفتوح من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

سيتم عرض منقياتهم أمام لجنة التحكيم النهائية غداً السبت

تأهل أمريكيان وفرنسي وآخر مكسيكي بفئة المغاتير الفردية في الشوط الدولي المستحدث في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث سيتم عرض منقياتهم أمام لجنة التحكيم النهائية غداً السبت.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تأهل الفرنسي بيار روبرت فرانكويس هيتزمان، والأمريكيان آرون سكوت ويندل، ورامين لورين راشو، والمكسيكي إدواردو جافير.

ويعد الشوط الدولي المفتوح من الأشواط المستحدثة التي أقرّتها المنظمة الدولية للإبل لجمعية مزارع الإبل في أوروبا وأمريكا، حيث يتيح الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول.

يُذكر أن إدارة المهرجان أكّدت في وقت سابق، أن الشوط الدولي المفتوح في لون المغاتير يسمح بمشاركة فردية واحدة وفق جميع شروط وأحكام معينة، وهو شوط تشجيعي للمشاركات الدولية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن جميع المنافسات مفتوحة أمام جميع المشاركين من دول العالم.